Polícia Militar apreende mais três armas de fogo e drogas

Guarnições do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam três armas de fogo, drogas e munições, na noite desta quinta-feira, 01, em ocorrências distintas na região do Segundo Distrito da capital. Quatro indivíduos foram presos nas operações, que aconteceram nos bairros Triângulo e Taquari.

A primeira arma, uma garrucha de fabricação artesanal, foi apreendida por volta das 22:30h, durante patrulhamento realizado por duas guarnições no bairro Triângulo. As equipes visualizaram um carro com três ocupantes em uma área de recorrentes confrontos entre faccionados. Os indivíduos tentaram fuga ao perceberem a aproximação da viatura, no entanto, foram presos em posse do armamento. Um dos homens era foragido da Justiça.

Já no início da madrugada desta sexta-feira, 2, as mesmas guarnições apreenderam mais duas armas de fogo, desta vez no bairro Taquari. Os militares patrulhavam a região quando visualizaram um indivíduo com uma sacola. Ao tentar fugir por um beco, o homem abandonou a sacola, que continha uma pistola Taurus municiada. Ele foi preso logo em seguida, em uma casa abandonada, portando alguns envelopes de cocaína e outra arma da mesma marca.

Todos os detidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.

