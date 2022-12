Alan Rick entrega dois caminhões para coleta de lixo em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta sexta-feira, 02/12, O deputado federal e senador eleito Alan Rick (União Brasil) entregou dois caminhões de coleta de lixo para Cruzeiro do Sul, adquiridos com emenda parlamentar de R$ 750 mil. A destinação do recurso ocorreu após um pedido do prefeito Zequinha Lima (PP) que apresentou a necessidade ao deputado em fevereiro deste ano.

“A execução de emendas especiais são mais rápidas, mesmo. A Secretaria de Planejamento do Município realizou todos os trâmites necessários e hoje, menos de um ano da destinação da emenda, já estamos aqui entregando os dois caminhões que vão garantir a regularidade do serviço de coleta de lixo no município. Segundo o prefeito, os que estão rodando estão velhos e vez ou outra precisam parar para reparos. A partir de agora a prefeitura, os nossos garis e margaridas, contam com dois novinhos e resolve esse problema da limpeza pública.” – destacou Alan Rick.

Alan Rick pontuou ainda que, em breve, a Cooperativa de Catadores (Coopsul) do município receberá equipamentos para ampliar a coleta seletiva do lixo. “São mais R$ 300 mil para garantir a separação e o tratamento do que a população do município descarta.” – disse.

De acordo com dados da Secretaria de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul, a cidade de quase 90 mil habitantes – estimativa de 2021 do IBGE -, coleta entre 60 e 90 toneladas de lixo por dia.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, agradeceu. “Até hoje, tinhamos três caminhões e tinha dia que só tinhamos um porque são caminhões que já estão aí há quatro anos direto, dia e noite. Muito obrigado pelo que vocês fizeram! Farei o mesmo agradecimento ao senador Petecão que também ajudou.” – disse.

Zequinha também registrou a parceria de Alan desde o primeiro mandato de deputado. “O Alan tem várias emendas para Cruzeiro, inclusive, estamos em processo de finalização do recebimento de material para distribuir aos agricultores. Em breve, Alan estará de volta para fazermos essa entrega oficial” – finalizou.

O ex-lateral do Flamengo, Léo Moura também participou da solenidade. O ídolo rubronegro cumpre agendas no Juruá ao lado do senador eleito e neste sábado, 03/12, às 17h, na Arena Cruzeirão, abrilhantará o jogo solidário “Entre Amigos”, que celebrará a instalação da escolinha Passaporte para Vitória, do Instituto Léo Moura, implantada em Cruzeiro do Sul graças a outra emenda parlamentar de Alan Rick. Quem for assistir a partida poderá contribuir com 1kg de alimento não perecível. O que for arrecadado será doado a famílias carentes.

