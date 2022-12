Polícia aperta cerco e prende envolvido em onda de assaltos na região de fronteira

Por Raimari Cardoso

A força-tarefa do Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre em ação na região dos municípios de Acrelândia e Plácido de Castro, a cerca de 100 quilômetros de Rio Branco, nas divisas de Rondônia e da Bolívia, já atinge resultados positivos.

A ação visa conter uma onda de assaltos que vêm ocorrendo na zona rural daqueles municípios, o roubo de veículos com sequestros relâmpagos de moradores. O clima de terror é tanto na área que famílias já abandonaram propriedades na região.

O cerco ao crime organizado vem sendo cuidadosamente realizado por uma força-tarefa das polícias Civil e Militar do Acre, com um patrulhamento diuturnamente nas estradas estaduais e nos ramais da região desde o dia 7 de novembro.

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança (Sejusp), mais de 210 abordagens a veículos foram realizadas pela Polícia Militar ao longo de toda a madrugada, o dia e a noite da última terça-feira, 29.

“Posso dizer que nos últimos cinco dias o resultado foi excelente. Não tivemos mais nenhuma ocorrência neste período e vamos continuar assim, porque o patrulhamento não para e não tem prazo determinado para terminar”, afirmou o coronel Emílio Virgílio, diretor Operacional da PM/AC, em matéria da Agência de Notícias do Acre.

“Nossos esforços são para manter a integridade da população com a presença das forças policiais na região durante 24 horas, todos os dias. Com essas ações, asseguramos a presença do Estado, devolvendo a tranquilidade para as pessoas”, ressaltou o secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos.

Nesta quarta-feira, uma equipe da Sejusp, chefiada pela secretária-adjunta de Justiça e Segurança Pública, delegada Márdhia El-Shawwa Pereira, participou de uma reunião com comandantes e chefes das instituições de Segurança e representantes das comunidades de ambos os municípios. A pauta serviu para apresentar de que forma as ações estão sendo realizadas na região.

“Estaremos juntos aos moradores destes municípios, oferecendo nossa mão amiga e combatendo com veemência qualquer tipo de ilícito na região”, destacou a delegada.

Horas depois, uma ação integrada da Polícia Civil, Polícia Militar e Choque conseguiram efetuar a prisão de um suspeito de integrar a organização criminosa especializada em roubo de caminhonetes que vem atuando na região.

De acordo com o delegado Diones Lucas, de Acrelândia, o homem, que não teve a identidade divulgada por força da Lei de Abuso de Autoridade, está envolvido em pelo menos cinco dos roubos ocorridos recentemente.

