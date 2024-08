Alan Rick renova parceria para tratamento de alta complexidade a pacientes do Acre em hospitais de São José do Rio Preto

Em visita ao Hospital de Base (HB) e ao Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto, nesta segunda-feira, 20, o Senador Alan Rick anunciou a renovação da parceria, que já possibilitou o tratamento de alta complexidade de mais de 60 pacientes acreanos nas duas instituições, que fazem parte da Faculdade de Medicina de Rio Preto (Funfarme). Para isso, o parlamentar, que já destinou R$ 8 milhões ao Hospital, indicou mais R$ 8 milhões.

“Essa parceria foi feita para atender aqueles pacientes que precisam de tratamento de alta complexidade que não são realizados no Acre. No HB e no HCM, são oferecidas mais de 60 especialidades médicas e isso tem possibilitado o atendimento de pessoas que estavam há anos na fila de espera, além do atendimento imediato de crianças que nascem com problemas cardíacos graves”, explica o Senador.

Todos os pacientes acreanos são atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e encaminhados por meio do Sistema de Regulação da Secretaria Estadual de Saúde. Acre é o único estado brasileiro que possui convênio com o Hospital.

A visita do Senador também celebrou o marco de mais de 1500 diárias de internação de pacientes do Acre. Esse número é a soma de dias que cada um ficou internado em umas das duas instituições. A permanência mínima de acreanos tanto no HB quanto no HCM foi de 14 e a máxima de 213.

“A visita do Senador Alan Rick representa muito mais do que uma celebração de números. Ela é a prova viva de que, com a liderança certa e com parcerias bem estruturadas, é possível transformar a saúde pública em todo o Brasil, trazendo esperança para aqueles que mais precisam e inspirando outras regiões a seguirem pelo mesmo caminho”, destacou o Diretor-presidente do HB, Dr. Jorge Fares.

Histórias de superação

Entre as muitas histórias de superação de pacientes acreanos tratados nos dois Hospitais de São José do Rio Preto, destaca-se a do pequeno Rafael, que nasceu com uma cardiopatia congênita grave e foi transferido para São Paulo logo após o nascimento. Ele passou por uma cirurgia cardíaca aos 18 dias de vida e, assim como outros pequenos pacientes — Murilo, Israel, Maria Cecília, Maria Eloá, Iza e Liz —, foi operado e já retornou ao Acre, onde continua sua recuperação com sucesso.

Outros casos envolvem jovens como Bianca, de 12 anos, e Giovana, de 18 anos, ambas diagnosticadas com escoliose idiopática severa. Bianca ficou internada por mais de um mês para um procedimento de implante de halo craniano para destracionamento da coluna, seguido de uma cirurgia corretiva. Hoje, tanto Bianca quanto Giovana já estão de volta ao Acre.

Além das crianças e jovens, pacientes adultos têm sido encaminhados ao Hospital de Base para tratamentos que não estão disponíveis no Acre, muitos dos quais aguardavam há anos por cirurgias de alta complexidade

