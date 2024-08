No Adalberto Aragão, Jarude recebe pedido de mães e garante criação de Centro Multidisciplinar de Atendimento ao Autista

O candidato a prefeito de Rio Branco Emerson Jarude (NOVO) voltou ao bairro Adalberto Aragão na noite desta terça-feira (20) onde, a convite da pastora Alexandrha e pastor Ricardo, se reuniu com os moradores na Igreja Semeando Vidas, ouvindo suas demandas e levando as propostas de seu plano de governo.

Atuante na comunidade, especialmente nos momentos mais críticos como as enchentes, Jarude foi questionado pelas mães atípicas sobre seus projetos voltados para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Hoje estamos completamente abandonados pela saúde municipal, tenho dois filhos com autismo, um deles está fechando o diagnóstico e o outro já tem o laudo e estamos aguardando atendimento com neuropediatra, psicólogo e as outras terapias”, disse uma das mães.

Para estas e as outras mães, Jarude propôs a criação do Centro Multidisciplinar de Atendimento ao Autista, garantindo atendimento especializado a autistas.

“Um lugar com acolhimento, cuidado e promoção de saúde integral, a partir das necessidades de cada paciente. Que possa ter atendimento do início até o final para que não precise ficar pra lá e pra cá para ter um diagnóstico”, destacou o candidato.

Jarude lembrou que ele foi o primeiro parlamentar da capital a abraçar a causa azul. Foi dele o projeto de inserção do símbolo do autismo nas placas de locais públicos que garantem atendimento prioritário, além de emendas destinadas ao Mundo Azul e a equoterapia e portanto, esta é uma causa que sempre terá Jarude como porta voz.

Também partiu de Jarude a emenda ao Plano Plurianual da Prefeitura de Rio Branco para ampliação de especialistas e ampliação do atendimento, que não foi cumprida pela atual gestão, mas será colocado em prática por ele.

“Vamos garantir que tenhamos mais médicos especialistas e oferta de todas as terapias que são essenciais para o desenvolvimento dessas crianças”, garantiu.

