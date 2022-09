Alda Radine está na lista dos que tiveram as candidaturas indeferidas pela Justiça Eleitoral

Por acre news

Sargentos Nery e Aldine – Foto: arquivo pessoal

Foi consultado nesta segunda-feira (12), no Sistema de Candidaturas e de Contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e verificou que dois candidatos bastante conhecidos na sociedade acreana tiveram seus pedidos indeferidos pela Justiça Eleitoral. No total, o sistema apresenta 15 candidaturas indeferidas com recursos no estado.

Segundo o TSE, as candidaturas indeferidas com recursos “não estariam regulares e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior”.

Na relação dos nomes, consta o do pesquisador Davi Friale (PMN) que tenta uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC). Bastante conhecido por suas previsões meteorológicas no Acre, Davi nasceu em Barreiros (PE), tem 51 anos.

Outro nome é da Sargento da Polícia Militar do Acre, Alda Radine (MDB) que tenta uma das oito vagas de deputada federal. Radine tem 42 anos, nasceu em Rio Branco e é casada com o Sargento Erisson Nery. Ambos ficaram conhecidos no país por assumir uma relação à três. Nery segue preso aguardando por julgamentos.

Não muito diferente da condição de Alda e Friale, o presidente da Associação dos Praças da PM/AC vice-presidente licenciado da Associação dos Militares do Acre (AME/AC), Sargento Igor Oliveira (PL) também teve a candidatura indeferida, mas apresentou recurso e continua normalmente fazendo campanha até o julgamento nas instâncias superiores. Igor é candidato a deputado estadual.

O ex-deputado Manoel Machado (Solidariedade) que tenta uma vaga na ALEAC é outro que teve a candidatura indeferida, mas apresentou recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC).

