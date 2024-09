Após Jarude ameaçar ir à Justiça, Governo recua e tira aumento do IPVA de votação na Aleac

O governador Gladson Cameli recuou da tentativa de aprovar um aumento de 50% no IPVA pago pelos acreanos após o deputado estadual Emerson Jarude afirmar que se o projeto de lei fosse aprovado, iria levar a situação à Justiça .

“Está chegando a conta da campanha eleitoral e vocês vão perceber o consórcio. A união de quem apoia a Prefeitura, de quem apoia o Governo, botando mais uma vez no fiofó do cidadão acreano. Já deu, presidente! A gente não aguenta mais pagar essa conta. O acreano não aguenta mais pagar. Toda vez sobra para àqueles que não têm condições. ‘Ah, o governo precisa de mais dinheiro’. Quem está comprando filé, camarão com dinheiro público, não precisa de mais dinheiro, não”, disse.

Após a fala do parlamentar, o assessoria de comunicação do Palácio Rio Branco informou que “o governador decidiu retirar a proposta de pauta”.

