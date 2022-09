POLÍCIAViolência: homem é assassinado na zona rural de Sena Madureira

Por acre news

Um homicídio foi registrado na madrugada deste domingo, 11, na zona rural de Sena Madureira. Antônio Assunção Silva foi assassinado a golpes de ripa na região da cabeça. O crime aconteceu no Ramal Castanhal, que fica nas proximidades do Ramal do Toco Preto, no km 38 da BR-364.

O autor do assassinato fugiu. O corpo foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal em Rio Branco. A Polícia Civil de Sena Madureira esteve no local em busca de informações sobre o caso e já instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime.

