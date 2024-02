Epitaciolândia – Prefeitura age rápido e substitui bueiro danificado pelas chuvas no Ramal da  Fontenele de Castro

A Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria de Obras agiu rápido e nesta quarta-feira, 21, substitui o bueiro no ramal Fontenele de Castro.

Com as fortes chuvas da noite anterior, o bueiro não suportou a quantidade de água rompendo e gerando uma cratera no ramal inviabilizando o tráfego parcialmente. Por determinação do prefeito Sérgio Lopes a secretária de Obras Hiamar de Paiva Pinheiro enviou uma equipe para substituir as manilhas danificadas por tubos corrugados que tem maior durabilidade, além disso, foram construída bocas de lobo para evitar a erosão.

Segundo o prefeito, a prefeitura mantem equipes de prontidão para resolver questões como essa para garantir a trafegabilidade para os moradores que utilizam a estrada diariamente.

