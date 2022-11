Bombeiros do Acre buscam homem que desapareceu no Rio Purus, no Amazonas, após passar mal

Bombeiros de Sena Madureira, interior do Acre, foram acionados para ajudar nas buscas de um homem que caiu no Rio Purus, no Seringal Campo Grande, zona rural de Boca do Acre, município do Amazonas, nesse sábado (5).

Segundo testemunhas, o homem pilotava a embarcação quando passou mal e caiu no rio. No barco estavam familiares da vítima. O grupo subia o Rio Purus em direção à cidade acreana.

Devido à proximidade com a cidade amazonense, bombeiros de Sena Madureira foram chamados e, neste domingo (6), foi enviada uma equipe de mergulhadores para o local.

Conforme o Corpo de Bombeiros, os mergulhos são feitos durante 48 horas em busca do corpo. Após esse período, as equipes fazem buscas superficiais por mais 48 horas.

