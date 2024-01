CRM/Acre lamenta morte de médica que acabara de obter registro de qualificação em Ginecologia

A médica Ana Cátia Viana Franco, de 41 anos de idade, morreu nesta terça-feira, 9 de janeiro, no Hospital do Câncer em Rio Branco, onde estava hospitalizada. Ela era de Brasiléia, casada e tinha um filho.

Recentemente, o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM/AC) havia feito a entrega de uma placa de homenagem e do Certificado de Registro de Qualificação de Especialidade em Ginecologia e Obstetrícia à profissional.

Na ocasião, a presidente do CRM/Acre, Leuda Dávalos, fez a entrega do certificado de RQE às irmãs de Ana Cátia, Ângela Viana e Anadete Franco, e reforçou a importância de valorizar os profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado e bem-estar dos outros, mesmo diante de desafios pessoais tão difíceis.

“Ana Cátia é um exemplo de comprometimento e amor à medicina. Ficamos honrados em reconhecer sua trajetória brilhante, especialmente neste momento desafiador. O Conselho Regional de Medicina faz questão de entregar essa homenagem como expressão de profundo respeito e gratidão”, disse Leuda Dávalos, naquela oportunidade.

Em nota de pesar, nesta terça-feira, o Conselho de Classe lamentou a morte precoce da médica. “A comunidade médica do Acre lamenta a perda de uma profissional exemplar, cujo comprometimento e dedicação à medicina serão sempre lembrados”, diz a manifestação do CRM.

A prefeitura de Brasiléia, em nota assinada pela prefeita, Fernanda Hassem, e pelo vice, Carlinhos do Pelado, publicada no Facebook, também prestou condolências à família.

“É com tristeza e pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome da Prefeita Fernanda Hassem e do Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, prestam suas condolências aos familiares e amigos pelo falecimento da Médica Ana Cátia Viana Franco”, disse a nota.

Nos comentários feitos na postagem da prefeitura, muitos amigos manifestaram a tristeza com a morte da jovem médica, que foi uma das muitas profissionais da saúde que estiveram na linha de frente no combate à pandemia de covid-19 na região da fronteira.

