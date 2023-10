Câmara de Brasileia autoriza reajuste de reposição inflacionária no salário dos servidores

Uma resolução assinada pelo presidente da Câmara de Vereadores de Brasileia, Marcos Tibúrcio (MDB) formalizou o reajuste de reposição inflacionária anual automáticas para os servidores efetivos e comissionados da Casa de Leis. Ao todo o reajuste chega a 5,93%.

O reajuste é retroativo a janeiro de 2023 conforme informou a resolução publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e utiliza como base nessa correção, o índice inflacionário do período com base na variação do INPCA (Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo) do IBGE, acumulados nos últimos 08 meses, registrado entre maio à dezembro do ano de 2022.

“Os Setores de Finanças e de Pessoal deste Poder Legislativo, a procederem às devidas alterações do percentual acima citado, nas referidas Tabelas, do ano em referência (…) As despesas decorrentes da aplicação dessa Resolução, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias desta Câmara Municipal”, informa a resolução.

