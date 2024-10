Carlinho do Pelado é eleito prefeito de Brasiléia com 52,37% dos votos

Alexandre Lima

Carlinho do Pelado, do Partido Progressista (PP), foi eleito prefeito de Brasiléia com 52,37% dos votos válidos. Alinhado à base do governador Gladson Cameli, Carlinho garantiu uma vitória apertada contra a ex-prefeita Leila Galvão, que obteve 47,63% dos votos, marcando uma disputa acirrada pela administração do município.

Carlinho do Pelado, que já havia demonstrado força política durante a campanha, baseou seu discurso na continuidade das políticas estaduais, prometendo avanços em áreas como infraestrutura, saúde e educação. O apoio de Gladson Cameli foi um dos pilares de sua campanha, o que fortaleceu ainda mais sua posição na disputa.

Leila Galvão, por sua vez, apresentou uma campanha sólida, focada em sua experiência administrativa, mas não conseguiu reverter a vantagem de Carlinho nos últimos dias do pleito.

Com essa vitória, Carlinho do Pelado assume a prefeitura de Brasiléia, prometendo governar para todos e reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do município. A expectativa agora é de uma gestão voltada para o fortalecimento das políticas públicas e melhorias na qualidade de vida da população.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp