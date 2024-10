Delegado Sérgio Lopes é reeleito prefeito de Epitaciolândia com 58,54% dos votos

Alexandre Lima

O atual prefeito de Epitaciolândia, Delegado Sérgio Lopes, do Partido Liberal (PL), foi reeleito com 58,54% dos votos válidos. Lopes, que já vinha administrando o município, conquistou o segundo mandato consecutivo ao garantir o apoio da maioria dos eleitores, consolidando sua liderança política na região.

O segundo colocado, Everton Soares, obteve 38,38% dos votos, mas não conseguiu superar o favoritismo de Lopes, que manteve uma campanha forte, focada em continuar projetos de segurança pública e desenvolvimento social. Em terceiro lugar, ficou o Professor Soares, com 3,08% dos votos.

Sérgio Lopes celebrou a vitória agradecendo à população e destacando que seu novo mandato será dedicado a continuar as melhorias que já estavam em curso. “Agradeço a todos que confiaram no nosso trabalho. Vamos seguir firmes, trabalhando por uma Epitaciolândia mais segura, com mais oportunidades e qualidade de vida para todos”, afirmou o prefeito reeleito.

Com essa reeleição, Sérgio Lopes reforça sua posição política no município, prometendo dar continuidade aos projetos iniciados em seu primeiro mandato e enfrentar os novos desafios que surgirão nos próximos anos.

