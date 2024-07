Cinco acidentes registrados em um único dia, sendo um em Cobija e demais na Regional do Alto Acre

Por Marcus José

Nesta quarta-feira, dia 10, a região do Alto Acre foi palco de uma série de incidentes graves no trânsito, deixando um rastro de violência e preocupação. Segundo informações oficiais, três acidentes foram reportados em Brasileia, sendo um com pequenas lesões, outro em Epitaciolândia, acidente foi registrado na entrada do ramal da estrada velha, o mesmo se recuperando em casa, e, o outro na cidade vizinha de Cobija/Pando.

Entre os feridos, uma mulher encontra-se em estado de observação no Hospital Regional, com transferência prevista para esta quinta-feira (11). Dois outros pacientes já foram encaminhados para a capital, enquanto um dos encaminhados pelo (SAMU), foi entubado devido à gravidade de seu estado, o mesmo sofreu um acidente em Cobija e seu estado de saúde merece cuidados complexos.

O segundo transferido com emergência, foi identificado pelas iniciais J.M.S. sofreu um grave acidente enquanto participava de uma derrubada na zona rural de Brasiléia, ramal do 59, mais 60 Km até a localidade. onde um pedaço de árvore atingiu sua cabeça, causando um trauma craniano que o lhe feriu gravemente, seu caso também precisa de atenção medica/complexa na capital acreana.

As autoridades locais estão empenhadas em investigar as causas de cada incidente, visando compreender os motivos e implementar medidas preventivas para evitar novos acidentes na região, especialmente no trânsito ao qual vem vitimando motoristas e transeuntes no transito local.

