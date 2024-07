Com apoio de Jarude, Federacre levará capacitação a micro e pequenos empresários acreanos

ASSESSORIA

R$ 200 mil. Esse é o valor destinado pelo deputado estadual Emerson Jarude (Novo) para reforçar as ações da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre – Federacre voltadas para o ao micro e pequeno empresário.

Jarude esteve na sede da Associação Comercial do Acre (Acisa), na tarde desta segunda-feira (8) para anunciar a emenda parlamentar que vai possibilitar aos micro e pequenos empresários acreanos a alavancarem seus negócios, melhorando sua capacidade de atuação por meio de treinamentos, encontros técnicos, participação em feiras, assessorias técnicas, consultorias e missões empresariais em outros estados e países vizinhos, para troca de informações e busca de novas parcerias.

“Eu acredito muito na potencialidade que o nosso Acre tem onde o empreendedorismo possa superar o funcionalismo público e essa é uma transformação que vai ser feita a longo prazo. Não é a primeira vez que destino emenda para a Federacre por ser uma instituição com credibilidade e muita capacidade técnica de executar essas emendas”, iniciou Jarude.

O deputado explicou que ainda que o valor será destinado para o projeto Protagonismo Empresarial- Jovens que Fazem a diferença e empoderamento feminino, “e tenho uma grande expectativa de que vamos ter bons resultados, pois a gente sempre fala que o empreendedorismo deve ser trabalhado na base, nos jovens, mas infelizmente pouco é feito nesse sentido e fico muito feliz de a Federacre puxar esse incentivo, pois os nossos jovens precisam entender que existe caminho além do funcionalismo público”, afirmou.

O consultor Clóvis Consoli lembrou que a primeira emenda captada pela Federacre foi justamente de Jarude enquanto ainda era vereador e os recursos são de extrema importância para que a federação tenha estrutura para prestar um bom serviço ao público atendido.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp