Jarude dobra valor e anuncia mais de R$ 300 mil para ampliar castrações e consultas a animais de rua de Rio Branco

Tutores, protetoras independentes e associações que se dedicam aos resgates e cuidados de animais de rua em Rio Branco receberam uma ótima notícia no último sábado (6) quando o deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) anunciou R$ 317 mil em emendas para o custeio do Projeto Cuidar que atende animais de rua em Rio Branco.

Agora o Projeto que funciona em parceira com o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Acre (Ufac) e já atendeu mais de 600 animais em um ano, terá o reforço das associações Patinha Carente e Amor à Quatro Patas.

Do total da emenda, R$ 100 mil serão para Clínica Veterinária de Ensino Dr. Mário Alves Ribeiro da Ufac, para renovação da parceria sendo utilizado para ampliação dos atendimentos clínicos e castrações.

“O nosso compromisso com a causa animal é um compromisso sério desde nosso primeiro mandato como vereador e vem ampliando agora como deputado estadual. As associações e as protetoras independentes que atuam em nosso estado fazem um trabalho lindo e infelizmente solitário, a realidade é que cumprem o papel que deveria ser feito pelo poder público que se isenta dessa responsabilidade e por isso temos buscado fazer o que está ao nosso alcance”, destacou Jarude.

A novidade ficou por conta das emendas destinadas às associações, serão R$ 160 mil para a Amor à Quatro Patas, que atuará como mais uma parceira do Projeto Cuidar, e R$ 50 mil para Patinha Carente.

As emendas destinadas a causa animal são uma forma de contribuir enquanto mandato com as necessidades encontradas por essa bandeira. Nós, do Projeto Cuidar, estamos imensamente felizes, pois iremos conseguir ampliar o número de castrações através da parceria com a Associação Sociedade Amor a Quatro Patas. Temos uma fila com mais de 500 pessoas inscritas que aguardam castração para os seus animais, entre elas tutores e protetores independentes. É importante salientar que o controle populacional de animais também é uma questão de saúde pública”, explicou a coordenadora do Projeto Cuidar, Daniele Castro.

Os valores destinados às associações vão servir para custear despesas clínicas como castrações, consultas, dentre outras em clínica particular, compra de medicação e alimentação, para o atendimento de animais em situação de rua e dando assistência a população de baixa renda através dos seus animais.

“Todos os dias recebemos pedidos de castração e os custos atuais que possuímos para manter nossos animais não possibilitava até o momento custear procedimentos de esterilização. Esse ano fomos surpreendidos pelo deputado Emerson Jarude com o anúncio de uma emenda no valor de R$167.000,00 e decidimos por utilizá-la para gastos relacionados a medicações dos animais que já estão conosco e aos que serão resgatados, e principalmente: o custeio de castrações para pessoa animais de pessoas que comprovem baixa renda. Hoje o Deputado possui em suas ações parlamentares o Projeto Cuidar, pioneiro nesse tipo de ação, e que já realiza o cadastro de pessoas de baixa renda com animais para serem castrados na Ufac e optamos por utilizar o recurso para castrar os animais das famílias que estão aguardando nesta lista, e que são criteriosamente selecionados quanto a real necessidade. Agradecemos imensamente ao deputado por acreditar em nosso trabalho e investir na causa animal”, Amanda Letícia, representante da Amor a Quatro Patas.

