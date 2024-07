Com apoio de Jarude, gestão da Escola Dr. Mário de Oliveira inicia plano de modernização do ensino

ASSESSORIA

O deputado estadual Emerson Jarude (Novo) anunciou, nesta sexta-feira (5), uma emenda parlamentar no valor de R$ 20 mil destinada à Escola Dr. Mário de Oliveira, localizada no bairro Capoeira, em Rio Branco.

Em visita à instituição de ensino para anunciar o suporte financeiro, Jarude reafirmou o seu compromisso com a educação. “Eu sempre digo que se existe um lugar onde não pode faltar nada, esse lugar é a escola. Infelizmente ao que parece os nossos governantes não pensam assim já que diariamente recebemos diversas denúncias de problemas e quando chegamos para fiscalizar, encontramos sempre gestores com suas equipes de servidores empenhados em fazer o melhor, mas falta merenda de qualidade, faltam materiais para o ensino adequado e sem falar dos problemas estruturais e a desvalorização dos professores e demais trabalhadores da educação. Sei bem que uma emenda parlamentar não é o suficiente para suprir tudo que aqui precisa, mas fico feliz em poder contribuir um pouquinho com a formação dos alunos”, destacou o deputado estadual.

Rosely Cordeiro, coordenadora de ensino, agradeceu Jarude por atender ao pedido e explicou que a equipe gestora decidiu usar a emenda para a aquisição de quadros de vidro, um pontapé inicial para a modernização da escola. “Esse prédio é muito antigo e temos como meta nesta gestão a modernização da escola que está passando por pequenos reparos e essa emenda vai contribuir com esse planejamento possibilitando a compra de quadros de vidro para todas as 12 salas de aula”, destacou.

