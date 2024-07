Jornalista Almir Andrade recebe alta hospitalar após quase um mês

Após quase um mês de internação por conta de um procedimento cirúrgico, Almir Andrade o (ligeirinho da fronteira) recebe alta e deixa o hospital Santa Juliana na capital acreana.

O jornalista passou vários dias também no Pronto Socorro, onde fez exames e aguardou o momento do procedimento, o ligeirinho fez cateterismo e no dia 26 de junho passou por outro procedimento, logo após, enfrentou vários dias de luta ficando na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Notícias Acreana

