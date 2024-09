Com caminhão refrigerado adquirido com emenda de Alan Rick, cooperativa de pescadores passará a exportar para a Bolívia

“Com um caminhão próprio, nossa cooperativa terá condições de exportar. Já vamos começar enviando 6 toneladas para a Bolívia. Isso será muito bom para o desenvolvimento do estado do Acre.” – disse Maurete Gomes, presidente da Cooperativa dos Agricultores Familiares, Produtores Rurais, Extrativistas e Piscicultores no Acre, durante a assinatura do Termo de Fomento que oficializou a cessão de um caminhão 3/4 refrigerado para a COOPESQ. A cerimônia ocorreu nesta sexta-feira, 6, no Parque de Exposições Wildy Viana, durante a ExpoAcre 2024.

Maurete também agradeceu ao senador Alan Rick por atender à necessidade dos produtores cooperativados. “Nossa cooperativa está saindo da dependência do poder público. Tenho que agradecer ao nosso senador Alan Rick, pois ele está proporcionando a oportunidade da agricultura familiar exportar e trazer recursos de fora para o nosso estado.” – concluiu.

Instalada em Rio Branco, a COOPESQ nasceu em 2011 e reúne 189 famílias. O senador destacou a importância do trabalho desta e das demais cooperativas que estão sendo fortalecidas com emendas de seu mandato. “Elas fazem um trabalho extraordinário ao reunir uma série de produtores e colocar em prática o cooperativismo e o associativismo, ou seja, todos juntos para buscar o mesmo objetivo: produzir, gerar riqueza para suas famílias e colocar comida na mesa da gente. Hoje, estamos celebrando a emenda de R$ 1,6 milhão, que inclui a compra do caminhão para a COOPESQ e também outros equipamentos entregues a outras organizações de produtores, além de outra emenda de R$ 700 mil para a Cooper Café, que já está em fase de licitação.” – explicou o senador.

O secretário de Estado de Agricultura, José Luís Tchê, agradeceu a parceria de Alan Rick. “O Alan é um grande parceiro da Secretaria, um parceiro dos produtores e das produtoras rurais. Ele tem nos ajudado muito, inclusive a destravar situações. Sempre que dizemos que algo não está acontecendo, o Alan vai lá e busca resolver.” – pontuou o secretário.

