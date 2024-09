Prefeitura municipal de Brasiléia realiza segue com melhorias no Ramal do Porto Carlos Km 67

Os trabalhos continuam em várias frentes na zona rural de Brasiléia, a Prefeitura através da Secretaria de Obras vem trabalhando incansavelmente para melhorar as condições de trafegabilidade dos ramais.

Desta vez o local beneficiado foi o ramal do Porto Carlos localizado no Km 67. Além do trabalho realizado no ramal a secretaria de obras vem trabalhando com outras equipes em outros pontos.

Brasileia possui uma das maiores malhas de ramais de todo estado. Porém, mesmo com todos os desafios a Prefeita Fernanda Hassem vem melhorando todos os ramais da cidade, estando com várias frentes de serviço na zona rural.

Vale destacar que todo trabalho só é possível graças a emenda do deputado estadual Tadeu Hassem que alocou 750 mil para a melhoria dos ramais da cidade.

