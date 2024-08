Com criação da guarda municipal e soluções para falta de água, déficit habitacional e buracos, Jarude é o primeiro a apresentar plano de governo

ASSESSORIA

Único candidato a prefeito de Rio Branco a registrar no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) o seu plano de governo, Emerson Jarude (NOVO) traz em suas propostas soluções simples e eficazes para áreas da segurança pública, infraestrutura, causa animal, saúde pública e outras.

“Nos primeiros anos de gestão, daremos prioridade na pavimentação de ruas, abastecimento de água e esgoto. Seguidos de um transporte público eficiente e com qualidade e a implementação da Guarda Municipal”, diz trecho de apresentação.

Entre as propostas estão a criação da Guarda Municipal, o primeiro hospital veterinário público municipal, pavimentação de ruas utilizando cimento com base de cal e ferro, a implementação de quatro Estações de Tratamento de Água (ETAs), dividindo a cidade em quatro grandes regionais.

Jarude destaca que o Plano Rrio Branco foi construído de forma participativa com link aberto para que os cidadãos pudessem enviar suas sugestões de propostas, além disso, Emerson Jarude visitou pessoalmente entidades privadas e públicas, além de promover reuniões semanais em todas as regionais para coletar demandas e priorizar as mais urgentes.

Na questão do transporte público, Jarude garante que além de abrir licitação para que haja ampla concorrência entre empresas, fiscalizar e cobrar um serviço eficiente. Entre as propostas nesta área estão: no contrato de concessão de transporte público, exigir ônibus novos e criar novas linhas para atender à demanda do crescimento populacional da cidade; Buscar a regularização de novas formas de transporte, como lotações em táxis e motoristas de aplicativo, com pontos de referência para espera.; Trabalhar com a engenharia de trânsito para otimizar o fluxo, utilizando vias arteriais e coletoras para desafogar as de maior tráfego.

