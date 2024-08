Jarude expõe relatório que aponta superfaturamento de mais de meio milhão na compra de merenda escolar

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) expôs, nesta quarta-feira (7), um relatório da Controladoria Geral da União (CGU) que aponta superfaturamento em compras para a merenda escolar na Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE).

Jarude detalha que a CGU diagnosticou superfaturamento de R$599.731,20 na aquisição de carne bovina de segunda qualidade da merenda escolar e mesmo após a publicação de uma nova ata de registro de preços com valores mais vantajosos, a SEE optou por continuar comprando da empresa com preços mais altos, configurando superfaturamento.

“Ness relatório a CGU também observa um possível risco de sobrepreço em outros gêneros alimentícios estimado em até R$ 2.786.443,42. E além disso, traz outros pontos que o Governo precisa corrigir imediatamente, como o número insuficiente de nutricionistas,déficit na qualidade nutricional da merenda das escolas rurais, falta de infraestrutura adequada para o preparo da merenda, entre outros”, detalhou o deputado.

Diante disso, Jarude apresentou um requerimento à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) solicitando que seja encaminhado ao governador Gladson Cameli um pedido de comprovação da devolução dos valores pagos de forma superfaturada aos cofres públicos, como prometido pelo secretário de Educação, Aberson Carvalho, que afirmou que a irregularidade se tratou de um erro técnico.

“Nós estamos falando daquilo que muitas vezes é a única refeição dos alunos durante todo o dia, alguns deles vão para escola apenas para conseguir se alimentar por não ter nada dentro de casa e é com essa irresponsabilidade que o Governo do Estado tem tratado as coisas, por isso apresentei esse requerimento para que o secretário Aberson apresente a notificação ou documento similar enviado à empresa para devolução do dinheiro, pois ele foi para a imprensa dizer que houve um equívoco e esse dinheiro seria restituído aos cofres públicos, e queremos saber se de fato foi devolvido, quanto foi e quais os procedimentos adotados após o relatório da CGU”, pontuou Jarude, que encerrou sua fala apoiando a valorização aos servidores da educação.

“Nós estamos acompanhando aqui na frente da Assembleia a greve da educação, e eu acredito que para uma boa educação temos que garantir os investimentos na valorização dos profissionais, na estrutura e uma merenda de qualidade e nisso o governo está pecando e muito”.

