Com educação em greve, Jarude diz que governo prioriza contratações de jatinhos e jantares ao invés de valorizar categoria

Em greve há mais de uma semana, os servidores da educação estadual lotaram o salão Marina Silva na Assembleia Legislativa e receberam o apoio do deputado Emerson Jarude (NOVO). Em seu discurso, o parlamentar, que é vice-presidente da Comissão de Educação, reafirmou seu compromisso com a categoria. Os professores e servidores administrativos iniciaram o movimento revista na semana passada. Eles reivindicam o retorno de 10% da referência salarial que, segundo a categoria, começou a ser retirado em 2021.

“Infelizmente o que a gente vê como resposta é o secretário ir paras as redes sociais gravar um vídeo dizendo que esse governo foi o que mais valorizou a educação, que não falta condição de trabalho e que está tudo lindo na nossa educação. Nós já tivemos renovação de contrato de locação de jatinho para ficar a disposição do Governo do Estado, contratos para jantares luxuosos na Casa Civil e cadê a reestruturação adequada para nossos servidores estaduais da educação? Nosso papel como parlamentar é fazer com que eles sejam respeitados e valorizados.”, afirmou Jarude.

O deputado propôs uma audiência pública com a presença do secretário de Educação.

“Mas não para ficar de lorota, mas para valer aquilo que foi prometido a cada um deles. Como filho de professores, carrego essa bandeira com muito orgulho, pois sei que é a educação que vai transformar o nosso país, não à toa, durante o nosso mandato ajudamos mais de 30 escolas com nossas emendas” , pontuou.

