PRF prende mulher transportando quase 7 kg de drogas em taxi-lotação

Mais um carregamento de drogas foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia durante o final de semana. O entorpecente estava sendo transportado em um táxi lotação, o carregamento saiu da fronteira até Rio Branco que seguiu para a capital de Rondônia, onde foi apreendido na BR-364. Uma mulher foi detida em decorrência da operação. A ação da PRF destaca a continuidade dos esforços para combater o tráfico de drogas na região.

Durante a abordagem no táxi, foram encontrados vários passageiros a bordo. Entre eles, uma mulher de 35 anos chamou a atenção da equipe de fiscalização devido ao seu comportamento incomum. Ela exibiu sinais claros de nervosismo, como mãos trêmulas e inquietação, e apresentou dificuldades para responder diretamente às perguntas feitas pelos agentes. Essa atitude levantou suspeitas e gerou a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre a situação da passageira.

No momento da inspeção no interior do taxi-lotação, foi notado um forte odor de substância análoga à maconha, o que despertou a atenção da equipe. Ao abrir o porta-malas do veículo, foi identificada uma mala de cor vermelha, que a passageira assumiu ser dona, fornecendo a chave do cadeado que a trancava. Questionada sobre a presença de algum ilícito e o conteúdo de sua bagagem, ela permitiu a inspeção. Dentro da mala, foram encontrados cinco invólucros contendo aproximadamente 5,48 kg de substância com características análogas à maconha e um tablete contendo cerca de 1 kg de substância semelhante à droga conhecida como “crack”, envoltos em roupas e toalhas com pó de café para tentar disfarçar o odor.

Ao ser interrogada sobre a origem da droga, a mulher confessou que foi paga para transportar os entorpecentes até Porto Velho e entregá-los a um homem na rodoviária da cidade. Diante dos fatos, a substância ilícita foi apreendida e encaminhada à Polícia Judiciária para destruição. A mulher também foi encaminhada à Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.

