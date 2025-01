Com investimento de mais de R$ 1 milhão, governador entrega base da Divisão Penitenciária de Operações Especiais

O governador Gladson Cameli prestigiou a inauguração da base da Divisão Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), que ocorreu nesta terça-feira, 14, no Complexo Penitenciário, em Rio Branco. As novas instalações são resultados de um investimento de R$1.081.847,17, proveniente da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), por meio do Fundo Penitenciário Nacional.

Também estão envolvidos o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e Secretaria Estadual de Obras Públicas (Seop). A estrutura conta com dormitórios masculino, feminino, vestiários, banheiros, reserva de armas, refeitório e sala de controle.

Há ainda uma base contendo 10 baias para cães, dormitório e solário, além de sala para rações e equipamentos. As novas instalações, segundo o Iapen, representam um marco significativo na busca por um ambiente laboral digno e funcional para atender às necessidades dos servidores de maneira abrangente.

“Essa iniciativa visa não só a criação de um espaço operacional moderno e saudável, mas também a segurança dos funcionários do Iapen. A minha filosofia como governador do Acre sempre será colocar as pessoas em primeiro lugar. A entrega da base dessa divisão representa exatamente isso, o reconhecimento do valor humano de cada um dos servidores que prestam esse serviço para a nossa sociedade”, destacou o governador.

Ele também aproveitou para deixar uma mensagem de otimismo aos servidores, garantindo que este ano será de muitas realizações, não só para a área de seguranças, mas para todas as pastas.

“Os alojamentos adequados asseguram conforto e privacidade, que possibilitam o aprimoramento contínuo das competências profissionais. Além disso, a inclusão de áreas destinadas ao armazenamento seguro de equipamentos reflete o compromisso com a organização e a eficiência operativa”, destacou.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Silva, disse que o cuidado do governo em empenhar investimentos em uma boa estrutura física reflete o compromisso da gestão com o bem-estar de quem presta serviço.

“O servidor público é o grande patrimônio do Estado do Acre e isso mostra que o governo quer proporcionar melhores condições de trabalho e cremos que estamos cumprindo essa missão dada pelo governo. Temos uma destinação dessa estrutura para a base do Gpoe [Grupo Penitenciário de Operações Especiais] e a construção de baias que foram destinadas para a criação dos cães, pois o trabalho desenvolvido no nosso canil tem ajudado muito nosso efetivo”, pontuou.

O Gpoe foi criado em 2017 como um reforço na Segurança Pública do Estado. Durante o evento, o governador, ao lado da vice, Mailza Assis, entregou algumas homenagens a policiais penais indiciados pelo Iapen e visitou as instalações. Ele também recebeu uma homenagem desses servidores que agradeceram o apoio e a preocupação em pensar em um novo espaço.

Visualizações: 24