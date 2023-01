Comemoração de fim de ano termina em assassinato a tiros em Brasiléia

Por Alexandre Lima

As autoridades policiais do município de Brasiléia estão trabalhando para localizar e prender em flagrante delito, dois homens que foram até um bar localizado na parte alta da cidade em uma moto, para em seguida executar um jovem a tiros.

Vítima, Leonardo Gomes Lima, de 23 anos não resistiu aos ferimentos aipos ser baleado – Foto: arquivo pessoal

Segundo relatos colhidos até o momento o incidente aconteceu por volta das 7h00, Leonardo Gomes Lima, de 23 anos, estava na companhia de amigos comemorando a passagem de ano no bar. Foi quando os dois suspeitos chegaram em uma moto e o garupa desceu e se aproximou e sacou de uma arma de fogo.

Ao menos dois disparos acertaram Leonardo nas costas e na região do abdômen que caiu no local. Em seguida, os suspeitos saíram em disparada rumo ao bairro Leonardo Barbosa. A vítima ainda teria sido levada com vida para o hospital Regional do Alto Acre, localizado a poucos metros do incidente.

Mesmo recebendo os primeiros atendimentos, infelizmente Leonardo não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro. O caso foi passado às autoridades policiais sob o comando do delegado plantonista na regional do Alto Acre, Gustavo Neves, titular de Xapuri.

O autor dos disparos teria sido identificado juntamente com o seu comparsa e estão sendo procurados pela região de fronteira, para serem detidos e encaminhados à justiça para responder pelo homicídio praticado.

Mais informações a qualquer momento.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp