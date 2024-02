Secretaria Estadual de Educação promove baile dançante em Epitaciolândia

Educação estadual do município de Epitaciolandia realizou nesta sexta-feira um jantar dançante para a categoria uma forma de agradecimento pelos serviços realizados durante o ano de 2023, e ja se preparando para mais um ano ja que o ano letivo inicia no dia 26 de fevereiro.

O evento contou com a presença das seguintes autoridades: secretário adjunto da secretaria de educação Tião Flores, Cleomar Portela coordenador do núcleo de Epitaciolândia, Maria Cecilia coordenadora do núcleo de Brasileia e outras autoridades que vieram de Rio Branco participar do evento com a categoria.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp