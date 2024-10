Crime ambiental: PRF flagra caminhão transportando cerca de 30 m³ de madeira irregular no Acre

Na tarde da última quinta-feira (19), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ronda na BR-364, entre os municípios de Bujari e Sena Madureira, avistou uma combinação de veículos de carga parado na rodovia federal. De acordo com o motorista, o caminhão estava encostado por falta de combustível, que por si já caracteriza infração de trânsito.

Ao realizar a fiscalização do conjunto veicular e da carga, os PRFs confirmaram que o Documento de Origem Florestal (DOF) apresentado estava divergente da rota que o motorista informou aos agentes. Além disso, o semirreboque não possuía placa para confirmar o veículo declarado no documento ambiental. Inclusive várias outras infrações de trânsito foram constatadas, como pneus desgastados.

Diante dos fatos, os policiais acionaram o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para as medidas pertinentes. O motorista comprometeu-se a comparecer em juízo para justificar as irregularidades e se responsabilizar pelo crime ambiental de transportar no total 32,30 m3 de madeira diferente das informações declaradas no DOF.

