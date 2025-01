Cruzeiro do Sul é primeira cidade do Norte a ganhar Centro de Referência da Mulher Brasileira, em solenidade com presença de ministra e vice-governadora

Em mais um passo importante para a proteção de mulheres no Acre, a vice-governadora Mailza Assis, ao lado da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, entregou o Centro de Referência da Mulher Brasileira, no bairro Formoso, em Cruzeiro do Sul, na manhã desta quarta-feira, 22. É a primeira unidade no estado e também na Região Norte.

Com investimento superior a R$ 2,2 milhões, a estrutura é uma das principais ferramentas do governo federal para proteger mulheres vítimas de violência no Brasil.

Mailza Assis destacou que a presença da ministra fortalece os dados entre os poderes na luta contra o feminicídio: “Agradecemos essa visita e esperamos a ampliação de políticas que tragam essa segurança para as mulheres acreanas. Este espaço aqui, construído em Cruzeiro do Sul, vai ser levado a outros municípios, e já está sendo construído em Epitaciolândia, além da construção da Casa da Mulher Brasileira, em Rio Branco”, informou.

A estrutura física acolhedora e segura tem o objetivo de receber as mulheres e meninas vítimas de violência. Além disso, a inauguração do prédio representa um avanço e conquista para implementação de políticas públicas voltadas para mulheres. Também foi entregue um veículo proveniente de emenda parlamentar de Mailza Assis quando senadora.

Com recursos estaduais e federais, o custo da construção foi de R$ 1,9 milhão; de equipamento, R$ 60 mil e da caminhonete, R$ 295 mil. A gestão estadual destacou que esses avanços só são possíveis devido à união com o presidente Lula, a bancada federal e o Poder Legislativo.

As mulheres somam mais da metade da população do estado, que também ostenta um percentual significativo de pessoas do gênero à frente de sua gestão e dos serviços públicos.

O combate ao feminicídio tem sido uma das principais bandeiras na gestão de Gladson Cameli. A união entre Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público e Tribunal de Justiça, além da sociedade civil organizada, tem gerado impactos positivos, como a redução de 43% dos casos de feminicídio entre 2018 a 2024.

“Buscamos o feminicídio zero e esse é o instrumento mais forte que temos no momento, na repressão, na proteção da mulher, e também na valorização, na busca de conseguir trazer para a mulher a profissionalização, a garantia dos direitos, para que ela consiga ter independência, ter os seus direitos garantidos e sair do ciclo de violência, voltando-se para a sociedade muito mais empoderada e digna de uma vida sem violência no lar. Essa é a busca que nós pretendemos”, enfatizou a vice-governadora.

O centro é um dos eixos do Programa Mulher Viver sem Violência, retomado pelo Ministério das Mulheres em março de 2023. O foco está no atendimento multidisciplinar e humanizado às mulheres, com apoio psicossocial e jurídico.

Além de acolher, a unidade é responsável por criar oportunidades para a reconstrução de vidas por meio do ensino de profissões que possam garantir a independência dessas mulheres.

A ministra Cida Gonçalves enfatizou que a luta pela redução da violência contra a mulher é prioridade para o presidente Lula. Uma batalha que só é possível com a união de todos os esforços.

“Temos os serviços da Casa da Mulher Brasileira, que vão ser feitos nas capitais, e nos municípios estaremos fazendo os Centros de Referência da Mulher Brasileira. O primeiro a ser inaugurado, um dos primeiros, é aqui no município de Cruzeiro do Sul. [Quero] parabenizar o prefeito, o governo do Estado; esta é uma parceria que faz parte do Programa Mulher a Viver sem Violência e faz parte também da mobilização nacional pelo feminicídio zero, para que nós possamos, neste país, enfrentar o ódio que está estabelecido contra as mulheres e também garantir a elas um atendimento qualificado e humanizado”, afirmou.

Salvar vidas

A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, disse que cada vida salva é celebrada, e que a luta de combate à violência contra a mulher deve ser constante.

“Se a gente pudesse resumir o dia de hoje em uma só palavra, eu resumiria em vida. O que a gente está entregando hoje aqui é um equipamento que vai salvar a vida das mulheres do Juruá. Elas vão ter acesso aos serviços que, em qualquer lugar do Brasil, das capitais, estariam recebendo. Então a gente está aqui, com o governo federal para entregar esse centro de referência para mulheres que merecem ternura e por isso fizemos esse ambiente tão acolhedor”, enfatizou.

Por fim, a secretária pediu que a população abrace cada vez mais a causa da proteção à mulher: “Incentivem as mulheres a virem aqui, não só mulheres que estão sofrendo violência, mas mulheres que queiram cursos profissionalizantes, mulheres que estejam em vulnerabilidade. É um dever nosso cuidar das mulheres, salvar a vida, então a gente convida toda a sociedade para conhecer, vem conhecer aqui o serviço do centro de referência”.

Mãos dadas

Como vice-governadora e como secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis acrescentou que o cenário ideal seria que os índices de violência contra a mulher não existissem. “Temos que valorizar as pessoas, nos unir e dar as mãos. Como senadora, destinei todas as minhas emendas para assistência social, porque entendo que precisamos trabalhar a prevenção. Levar cuidados às pessoas, esse é o nosso propósito”, reforçou.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, falou da importância de a cidade ser a primeira do Norte a receber um centro dessa espécie. “Este é um momento em que nossas instituições do Estado e da prefeitura estão cada vez mais unidas para que a gente possa fortalecer esse combate à violência contra a mulher. Nós aqui em Cruzeiro do Sul somos privilegiados por estarmos sendo acolhidos, sendo beneficiados com o primeiro centro. Isso representa um avanço muito grande, para que a gente possa estar a cada dia perseguindo o feminicídio zero. Tenho certeza que, com a criação desses serviços, a gente vai fortalecer cada vez a prevenção e evitar que mais mulheres sejam vítimas dessa violência tão covarde”, observou.

Ao ler a mensagem do governador Gladson Cameli à população, Mailza reforçou que todos os recursos necessários estão sendo empregados. “Nosso objetivo é zerarmos essa taxa, uma vez que nosso governo está empenhado em fortalecer cada vez mais as políticas de proteção às mulheres. Para isso, várias equipes de governo trabalham ampliando campanhas informativas, com uma intensa atuação, desde a conscientização, acolhimento e suporte psicológico, jurídico e de assistência social, até as políticas públicas específicas, para meninas e mulheres negras, população LBT+ [lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis], mulheres indígenas, de zona rural, ribeirinhas e empreendedoras, entre outras”, disse.

Ao fim do evento, a ministra recebeu algumas lembranças de mulheres indígenas e das autoridades. Houve o descerramento da placa e, em seguida, o prédio foi aberto à população.

Visualizações: 3