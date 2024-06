O deputado estadual Tadeu Hassem, está no estado da Bahia, cumprindo uma agenda institucional, onde está participando da 29ª semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios – SECOFEN.

O parlamentar que é graduado em contabilidade e servidor efetivo da prefeitura de Brasileia, com atuação na área financeira, destacou a importância de um evento como este que segundo ele trará muito aprendizado por meio de profissionais extremamente qualificados nesta área.

Representando a Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, o deputado Tadeu destacou as principais temáticas voltadas para a contabilidade pública do Brasil, dentre essas temáticas estão: Orçamentos públicos, a previdência, operações de créditos, estabelecer aperfeiçoar normas…

“Com muita alegria, estou participando da 29 Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios, no estado da Bahia. Com foco total na contabilidade para o setor público, essa será uma semana de muito aprendizado. Um encontro que conta com os melhores profissionais da área, no Brasil. Com certeza de um importante momento para continuar buscando soluções contábeis em todo estado, e trazer inovações para aplicar na Comissão Orçamento e Finanças (COF)”, disse Tadeu.

Deputado Tadeu Hassem participa da 29ª Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios – SECOFEN, na Bahia

