Polícia Civil do Acre prende suspeito de cometer furtos em diversas cidades

Ascom/ PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia da 1ª Regional de Rio Branco, prendeu na manhã desta terça-feira, 04, um homem suspeito de cometer uma série de furtos na capital e no interior do estado.

O suspeito, identificado pelas iniciais J.X., estava sendo procurado há mais de dois anos. Ele possui um histórico extenso de processos e diversos inquéritos policiais relacionados a crimes cometidos nas cidades de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Sena Madureira.

Segundo informações da PCAC, no momento da abordagem, J.X. resistiu à prisão, mas após uma breve negociação, ele se acalmou e acatou a ordem dos policiais, sendo detido sem maiores incidentes.

Após a prisão, J.X. foi inicialmente levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) e, posteriormente, encaminhado ao presídio da capital. “A ação representa um alívio para a população local, que estava apreensiva com a série de furtos atribuídos ao suspeito”, disse o delegado Karlesso Nespoli.

A Polícia Civil continua investigando o caso e não descarta a possibilidade de que J.X. esteja envolvido em outros crimes na região.

