DHPP apreende adolescente envolvido em morte de estudante

Por Alexandre Lima

A Delegecia de Homicídios da Polícia Civil finalizou o inquérito que apura a morte do estudante Junior Henrique Miranda de 15 anos.

O último envolvido no crime, um adolescente de 17 anos, foi apreendido. A ação dos agentes de DHPP ocorreu na tarde de sexta-feira, 11, no Parque de Exposições.

O menor apreendido foi o responsável, de acordo com a investigação, de conduziror a vítima até o local do crime. Junior Henrique foi assassinado com um tiro.

O crime aconteceu em 12 do mês passado, na região do Santa Inês. Na última terça-feira, 8, foi apreendido um menor e cumprido o mandado de prisão preventiva contra o autor do tiro que ceifou a vida do estudante.

O assassinato foi motivado por um gesto feito pela vítima durante uma Live na escola. Na época o caso teve grande repercussão. “Em menos de um mês conseguimos identificar os autores e prender o autor do disparo”, disse o Delegado Gustavo Neves.

