Ulysses diz que “governo Lula traiu e deu facada nas costas dos servidores públicos”

Em discurso na Câmara, Ulysses homenageou os professores pela passagem de seu dia, comemorado ontem, 15, e criticou o governo federal por não cumprir acordos firmados com os servidores da Educação e do INSS, estes últimos em greve há 103 dias.

BRASÍLIA (16.10.2024) – Em discurso da tribuna da Câmara, no qual prestou homenagem aos professores de todo o País pela passagem do Dia do Professor, comemorado ontem, 15, o deputado Coronel Ulysses (União–AC) acusou o governo Lula de “trair e dar uma facada nas costas dos servidores da educação e do INSS” ao não cumprir os acordos firmados com as entidades representativas das duas categorias.

Os servidores da educação federal deflagraram greve, por 48 horas. Já os do INSS estão em greve há 103 dias, sem qualquer perspectiva de terem suas reivindicações atendidas pelo governo Lula. As duas categorias pedem, basicamente, a reestruturação de suas carreiras e melhorias de trabalho.

Ao homenagear os professores, Ulysses fez questão de citar nomes daqueles que foram responsáveis por sua formação intelectual [da infância até a sua graduação em Direito, na Universidade Federal do Acre – Ufac].

O deputado mencionou sua admiração e respeito à professora Gisalda, de Cruzeiro do Sul–AC, onde nasceu, e foi responsável por sua alfabetização; a sua avó, Maria Antonieta, e as tias [Rosana e Rosângela], cujas vidas dedicaram ao magistério, à desembargadora Eva Evangelista de Araújo Souza e ao procurador Danilo Lovisaro do Nascimento, estes, seus professores no curso de Direito, na Ufac.

Ulysses pede que servidores não se iludam com o governo Lula

Quando se referiu à greve dos professores federais, Ulysses disse que a categoria não deve se iludir com o governo Lula. “Não se enganem mais; é comum o Lula, o governo dele e a esquerda pregarem uma coisa e fazerem outra”, disse Ulysses. Parte significativa da categoria “fez o L”, ou seja, votou em Lula, e nem assim, é respeitada pelo governo dele.

Ainda, segundo Ulysses, “o atual governo não trabalha para garantir uma educação melhor; por exemplo, ele [Lula] quer acabar com as escolas cívico-militares, modelo de ensino que está dando certo no País”.

Ulysses acrescentou que o atual governo não cumpre os acordos firmados com os servidores em greve [da Educação e do INSS] “por ser um governo perdulário, que só gosta de viagens turísticas internacionais [com sua Janja, a primeira-dama], aumentar impostos, arrecadar mais, e ampliar a dívida pública”.

Em menos de dois anos de governo, Lula aumentou a dívida pública em mais de R$ 1 trilhão, o equivalente a 18% do Orçamento da União deste ano, de R$ 5,5 trilhões.

“É por esses e outros motivos que o atual governo não tem dinheiro para atender os professores, os servidores do INSS, ou aumentar os salários dos profissionais da segurança pública”, disse Ulysses. “Como não bastasse, ele [Lula] quer comprar um novo avião para ‘curtir sua eterna lua-de-mel’, nas viagens a turismo ao exterior com seus amigos”, lembrou o deputado.

Por fim, Ulysses recomendou Lula a parar de gastar com coisas supérfluas, para então, atender os servidores públicos, como, por exemplo, os da Educação e do INSS, que deflagraram greve por não terem suas reivindicações atendidas.

