Suspeito de estuprar três sobrinhos no interior do Acre é denunciado por mais uma vítima

Mais uma vítima reconheceu o homem suspeito de estupro de vulnerável e atos libidinosos contra três sobrinhos em Rodrigues Alves, interior do Acre. De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, que investiga o caso, o crime só não chegou a ser mais grave porque testemunhas impediram.

“Ele teria tentado colocá-la dentro da residência, só que as amigas avistaram e ele acabou liberando a menina”, disse.

Laurentino não informou a idade da nova vítima, mas explicou que após a notícia da prisão, na última quinta-feira (17), ela o reconheceu e resolveu ir até a delegacia para denunciá-lo.

Os crimes

O delegado explicou que no dia 2 de outubro, uma das crianças, com 11 anos, informou para a diretora da escola onde estuda que estava sofrendo abusos sexuais. Então, a gestora comunicou à polícia.

Diante dessas informações, a polícia colheu o depoimento da diretora, dos familiares e concluiu que não só essa criança, mas também outras duas crianças de 10 e 14 anos, primos da outra vítima, também teriam sido vítimas do estupro.

Todas as vítimas foram submetidas à exames que constataram o abuso cometido pelo tio.

Foi solicitada a prisão preventiva do homem e uma busca em sua residência, que foi feita na última terça-feira (15). No momento da ação, o homem se encontrava em Rio Branco e se prontificou a se entregar na tarde da quarta (16), no entanto não cumpriu e pela manhã da quinta (17), foi visto pelo diretor do presídio atravessando a balsa em direção à cidade de Rodrigues Alves.

Laurentino explicou que o diretor do presídio já tinha conhecimento da solicitação da prisão do homem. O delegado foi informado pelo diretor e mandou uma equipe ao local para capturar o suspeito.

G1 ACRE

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp