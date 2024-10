Prefeita Fernanda Hassem e deputado Tadeu Hassem recebem vereadores eleitos para pleito 2025-2028

Chiquinho Chaves

Na manhã desta sexta-feira 18, a prefeita Fernanda Hassem recebeu em seu gabinete o deputado Tadeu Hassem e os vereadores eleitos e reeleitos no último pleito de 2024 (Marquinhos Tibúrcio, Isabelle Araújo, Careca Gadelha, Almir Andrade, Jorge da Laura, Dhjailson Américo, Leonir Castro, Lucélia Borges e Zemar Jeronimo).

A gestora parabenizou os vencedores e enalteceu a maturidade de todos nos diálogos estabelecidos nessa primeira conversa sempre colocando a população como ponto principal dos debates.

Fernanda Hassem fez uma explanação de como recebeu o município em 2017 envolto a muitos escândalos e a cidade destruída em sua infraestrutura e politicamente, expôs os avanços obtidos a frente da gestão municipal nesses oito anos de mandato e como estregará o município no final de 2024 com saldo positivo em caixa e muitas obras entregue e por entregar pelo próximo prefeito.

Todos os vereadores parabenizaram a prefeita pelo gesto nobre de cortesia aos novos representantes do povo no legislativo mirim.

Ao final, a prefeita presenteou os vereadores com a Lei Orgânica do município e o livro Compêndio de Leis de Brasiléia, recém lançado pela atual gestão.

