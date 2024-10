Alan Rick garante recurso e MP ganhará mais uma sede própria no interior

Na manhã desta sexta-feira, 18, em Xapuri, o senador Alan Rick (União Brasil) participou do lançamento da pedra fundamental da sede própria do Ministério Público do Estado (MPAC) no município. O novo prédio será construído com emenda de R$ 700 mil que o parlamentar destinou ainda quando deputado federal e contrapartida do MP, em terreno cedido pelo governo do estado. A área fica localizada na Rodovia AC 485, bairro CAGEACRE, distante apenas cerca de 1 km da área central.

“Estou muito feliz em participar deste momento. Esse é mais um dos investimentos do nosso mandato com o objetivo de garantir que o MPAC tenha a estrutura adequada para cumprir sua missão na defesa do direito e na promoção da justiça. Já inauguramos a sede em Assis Brasil e já há recursos garantidos para as unidades de Tarauacá e Capixaba. Ainda trabalharemos para a implementação do laboratório cibernético do MP e na estruturação da nova sede em Rio Branco.” – disse o senador Alan Rick.

O procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro, ressaltou que o “novo prédio de Xapuri priorizará a acessibilidade e a sustentabilidade, incluindo sistema para o aproveitamento e direcionamento de águas pluviais”. Segundo ele, também está prevista a construção de um viveiro na parte posterior do prédio, que será utilizado para abastecer o paisagismo de outras unidades ministeriais. O projeto ainda inclui um gabinete, uma sala para assessoria, uma sala para arquivo, um auditório com capacidade para 60 pessoas, entre outros espaços. A obra deve durar 6 meses.

Durante o discurso, o procurador agradeceu ao senador pela destinação da emenda. “Nosso muito obrigado ao senador pelo apoio ao Ministério Público e por reconhecer a importância do nosso trabalho. Sua contribuição tem sido essencial para que possamos seguir avançando em nossa missão de defender os direitos de todos os cidadãos.”- disse.

