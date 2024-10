Dia das Crianças: Jarude chega de trenzinho e faz a alegria das crianças no Taquari

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) participou, na tarde deste domingo (13), da comemoração ao Dia das Crianças promovido pelo Projeto Semear no bairro Taquari, em Rio Branco.

Jarude chegou de surpresa em um trem Maria Fumaça e fez a alegria da criançada. “Todo mundo tem na memória um dia especial, um momento na infância do qual a gente nunca esquece. No Taquari não vai ser diferente. Espero que eles carreguem no coração e no sorriso um pouco do carinho que a gente tá levando”, disse.

O pastor Ricardo, da Igreja Semeado Vidas, de onde surgiu o Projeto Semear há 7 anos, agradeceu o apoio de Jarude para a realização da festa. “Aqui é uma comunidade com pessoas carentes e trazer uma comemoração como estas onde as crianças podem se divertir é muito importante. A maioria delas nunca teve a oportunidade de andar em um trenzinho e estão encantadas com essa surpresa do Jarude. Nós só temos a agradecer ao deputado por essa parceria e pelo olhar atencioso que teve”, pontuou.

Ângela, moradora do bairro, tem quatro filhos e também agradeceu Jarude por proporcionar alegria para a comunidade que quase sempre é esquecida.

“Ter momentos assim é muito importante porque tiram as crianças da rua e aqui nós precisamos muito de ações como essa para ocupar a mente delas, porque sabemos que com a mente desocupada elas acabam fazendo coisas que não convém e dar opções de coisas boas tiram elas da criminalidade”, disse.

O pastor Ricardo, da Igreja Semeado Vidas, de onde surgiu o Projeto Semear há 7 anos, agradeceu o apoio de Jarude para a realização da festa. “Aqui é uma comunidade com pessoas carentes e trazer uma comemoração como estas onde as crianças podem se divertir é muito importante. A maioria delas nunca teve a oportunidade de andar em um trenzinho e estão encantadas com essa surpresa do Jarude. Nós só temos a agradecer ao deputado por essa parceria e pelo olhar atencioso que teve”, pontuou.

Ângela, moradora do bairro, tem quatro filhos e também agradeceu Jarude por proporcionar alegria para a comunidade que quase sempre é esquecida.

“Ter momentos assim é muito importante porque tiram as crianças da rua e aqui nós precisamos muito de ações como essa para ocupar a mente delas, porque sabemos que com a mente desocupada elas acabam fazendo coisas que não convém e dar opções de coisas boas tiram elas da criminalidade”, disse.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp