Jovem militar do exército morre em acidente na estrada do pacífico

Alexandre Lima

Vinicius Alves da Silva, jovem militar do Exército Brasileiro de apenas 20 anos, morreu tragicamente no início dia noite deste sábado (12), após sofrer um acidente de moto na BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico.

O acidente aconteceu a aproximadamente 19 km de seu destino, o quartel do Exército em Assis Brasil, município localizado a cerca de 330 km de Rio Branco, capital do Acre.

De acordo com as primeiras informações, Vinicius estava retornando de Rio Branco, onde havia celebrado seu aniversário com a mãe e a irmã mais nova, de apenas um ano de idade.

Ele conduzia uma moto modelo Honda quando perdeu o controle após passar por um buraco na estrada, caindo violentamente no asfalto.

A suspeita inicial é de que o impacto da queda tenha causado uma fratura fatal em seu pescoço, mas a confirmação da causa da morte depende do laudo do Instituto Médico Legal (IML).

O jovem estava em missão no 2º Pelotão Especial de Fronteira em Assis Brasil, preparando-se para sua graduação no Exército. Parentes de Vinicius, residentes em Brasiléia, se dirigiram ao IML no hospital regional Raimundo Chaar para aguardar a liberação do corpo.

O exame cadavérico será realizado na manhã deste domingo (13), e o corpo será entregue à família para o sepultamento.

