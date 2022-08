Dr. Jenilson Leite participa de Festa de Nossa Senhora em Acrelândia

ASSESSORIA

Neste domingo (21), o candidato ao Senado Dr. Jenilson Leite (PSB) participou da Festa de Nossa Senhora Rainha da Paz, no município de Acrelândia.

O evento, em homenagem à padroeira do município e organizado pela paróquia local, teve início com uma missa seguido do tradicional leilão.

“Um pouco de paz espiritual na caminhada da vida é fundamental. Quero agradecer ao padre Rosevaldo pela recepção e a festa bonita e alegre. Eu acredito que além do papel espiritual, desenvolvem um trabalho social muito importante e por isso podem ser aliadas de uma gestão para que os serviços públicos possam chegar às comunidades”, disse Jenilson.

Os candidatos a deputado estadual Romildo Silva e Isaac Ronaltti também participaram do evento que além da missa e leilão conta ainda com bingo e churrasco ao longo do dia.

