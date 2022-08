Prefeitura de Brasiléia realiza Itinerante no Pólo Agroflorestal

A prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Saúde, realizou neste sábado (20), mais uma edição do programa “Brasiléia Mais Saúde”.

A ação aconteceu na Associação Wilson Pinheiro, Polo de Brasiléia, onde foram realizados, simultaneamente, atendimentos ao público em geral, com atendimento de rotina, teste rápido de Hepatite, sífilis, HIV, PCCU, atendimento médico, odontológico e distribuição de medicamentos.

Itinerante contou com a presença do Secretário de saúde Francélio Barbosa e com toda sua equipe de saúde.

Juarez Coelho, morador do Pólo Agroflorestal falou a respeito do atendimento. ” A coisa mais importante que pode vim para uma comunidade é a atendimento de saúde das pessoas, então agradecemos à Prefeita Fernanda Hassem e a equipe da saúde por estar realizando esse atendimento para nós”, disse Juarez.

De acordo com o Secretário, municipal de saúde, Francélio Barbosa, o compromisso da gestão em proporcionar atendimento em saúde, vem garantindo resultados satisfatórios. ” A secretaria de saúde têm chegado em várias comunidades, graças ao compromisso da prefeita Fernanda Hassem com a qualidade de vida das pessoas, agradeço a Deus e aos profissionais de saúde do município, que se empenham diariamente para atender a nossa população”, finalizou.

