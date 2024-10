Dupla que matou tio e sobrinho em assalto é condenada as penas que somadas chegam a quase 150 anos

Um grupo de jurados condenou nesta segunda-feira (21), Mayke Wisley Oliveira dos Santos e Roniscley Ribeiro da Silva por latrocínio e homicídio e outros crimes praticados em dezembro do ano passado na Vila Albert Sampaio, BR-364, em Rio Branco. Somadas, todas as penas chegam a quase 150 anos.

A dupla matou o comerciante José de Goes Ferreira, de 59 anos, e o sobrinho dele Natanael Goes Santos, de 34.

Os homens também foram condenados pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e organização criminosa, todos relacionados ao ocorrido em dezembro de 2023. Da Silva recebeu a maior pena e terá que cumprir 79 anos, 5 meses e 26 dias de prisão. Dos Santos foi condenado a 69 anos, 6 meses e 15 dias.

Desde 2019 no Brasil, o tempo máximo de cumprimento de pena de prisão é de 40 anos para qualquer tipo de crime.

Entenda o caso

Os crimes ocorreram no início da noite de 31 de dezembro no estabelecimento de José Góes Ferreira. A vítima estava dentro do bar jogando sinuca com alguns clientes e o sobrinho Natanael Santos quando os criminosos chegaram e anunciaram o assalto. O empresário morreu dentro do bar e Natanael Santos morreu no hospital após ser baleado enquanto perseguia a dupla de moto.

Os acusados foram pronunciados a júri pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco. Eles estão presos pelos crimes desde 1º de janeiro deste ano pela Polícia Militar. No esconderijo, a PM encontrou duas pistolas, duas espingardas, munições, dinheiro, aparelhos celulares, balança de precisão e outros objetos.

A dupla foi denunciada pelo Ministério Público Estadual (MP-AC) em janeiro. A audiência de instrução ocorreu no dia 4 de abril, com a oitiva das testemunhas apresentadas e o interrogatório dos réus.

O g1 não conseguiu contato com a defesa dos acusados.

