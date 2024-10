Quatro homens morrem durante confronto com a polícia; suspeitos fizeram família refém em fazenda

Quatro suspeitos foram mortos após praticarem um assalto em uma fazenda na estrada de Plácido de Castro, no interior do Acre, na manhã desta terça-feira (22). Até a última atualização desta reportagem, apenas um dos corpos havia sido identificado, Edileudo Farias da Silva, de 32 anos.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM-AC), cinco homens roubaram uma caminhonete com pertences pessoais da família proprietária da fazenda, que estava sendo mantida refém no local.

Após interceptação do veículo roubado pela equipe da Companhia de Operações Especiais (COE), que fazia patrulhamento especializado, os suspeitos tentaram cruzar a fronteira com a Bolívia por uma ponte improvisada no Ramal do Severino, em Plácido de Castro.

“Na ocorrência, foram apreendidas 4 armas de fogo, inclusive um estojo disparado, 4 celulares, e a caminhonete roubada. A guarnição está no local realizando as buscas [pelo quinto indivíduo], mas o fato é que nessa região existe essa situação de roubo de caminhonete. Sabendo disso, a guarnição da COE faz patrulhamentos e rondas nas áreas”, destacou o capitão Willian Rocha, da PM-AC.

Houve, então, confronto entre os suspeitos e o Batalhão de Operações Especiais (Bope), que resultou na morte de quatro dos cinco indivíduos. Três deles morreram durante a troca de tiros e dois fugiram. Porém, as equipes localizaram o quarto suspeito a 150 metros do local, fizeram os primeiros socorros, mas ele não resistiu e também morreu no local.

Ainda não há informações sobre o paradeiro do outro, que adentrou em uma área de mata.

Tanto a caminhonete como os bens roubados foram recuperados pela guarnição da PM. Os corpos foram levados pelo Instituto Médico Legal (IML), que foi acionado para fazer a perícia.

“Como os policiais já estavam na região acompanhando, já sabiam desse caminho, eles estiveram próximo a esse local. E foi onde eles se depararam com os criminosos vindo no carro. Ao avistarem a guarnição, já efetuaram o disparo de arma de fogo e foi revidado. Num primeiro momento, três vieram a óbito no local. Um quarto indivíduo correu junto com um quinto envolvido”, disse o delegado de Plácido de Castro Leandro Lucas, da Polícia Civil.

