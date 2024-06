Dupla que matou tio e sobrinho vai responder pelos crimes em júri popular

Por Alexandre Lima

Os detentos Mayke Wisley Oliveira dos Santos e Roniscley Ribeiro da Silva serão levados a júri popular para responder por uma série de crimes, incluindo homicídio, latrocínio, roubo, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação a organização criminosa. A decisão foi proferida pelo Juiz Flaviano Mariano Gundim, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O juiz também determinou a manutenção da prisão preventiva dos réus, que serão julgados especificamente pelo latrocínio do comerciante José Góis Ferreira e pelo assassinato de seu sobrinho, Natanael Góis dos Santos. Os crimes ocorreram na noite de 30 de dezembro do ano passado, em Rio Branco.

Naquela noite fatídica, José Góis, de 59 anos, foi o primeiro a ser assassinado. Dois homens invadiram seu bar e o executaram a tiros na frente de várias testemunhas. Parte da ação criminosa foi capturada pelas câmeras de segurança do bar, localizado na Vila Albert Sampaio.

Após o assassinato, Natanael Góis perseguiu os criminosos, mas foi baleado na BR-364. Apesar de ter sido socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Mayke Wisley e Roniscley Ribeiro foram presos no dia seguinte aos crimes por policiais militares do 2º Batalhão. No momento da abordagem, realizada em uma residência no bairro Belo Jardim, eles estavam em posse de armas, drogas e munições.

A data do júri popular ainda não foi definida. A decisão do juiz Gundim reflete a gravidade dos delitos cometidos e a necessidade de justiça para as vítimas e suas famílias. O julgamento será uma oportunidade para esclarecer os fatos e responsabilizar os culpados de acordo com a lei.

