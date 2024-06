Conferência Municipal de Saúde é realizada em Assis Brasil

Com Tema: “Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer” a 2ª Conferência Municipal em Saúde é realizada pela prefeitura de Assis Brasil. A Ação foi organizada pela Secretária de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde.

O prefeito Jerry Correia esteve presente e destacou a importância “É um momento importante no qual os profissionais tem que discutir a importância do SUS, para a população que tanto precisa, e nós moramos em um município estratégico na Triplece Fronteira que não atende só Brasileiros. Temos Peruanos, Bolivianos, população indígenas e muitos imigrantes, então precisamos dar importância” finalizou.

Esteve presente além do prefeito, o Superintendente do Ministério da Saúde no Acre Pedro Oliveira, Alesta Amâncio do Conselho Estadual de Saúde do Acre, Neudo Lopes presidente do Conselho Municipal de Saúde, Rozinha Araújo Sub Secretária de Saúde, Valeria Moraes Gerente da Unidade Mista de Saúde, profissionais de saúde, funcionários municipais e representantes da sociedade civil.

