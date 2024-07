Durante desfile cívico em homenagem a Brasileia, governador anuncia investimentos na educação e Segurança que somam quase R$ 1,5 milhão

Por Agência Acre

Para comemorar ao lado dos brasilieenses os 114 anos da cidade, o governador Gladson Cameli finalizou a agenda desta quarta-feira, 3, marcando presença no desfile cívico que ocorreu na Praça Hugo Poli, em Brasileia. Aproveitando o momento de comemoração, o governador aproveitou para assinar ordens de serviços de manutenção nas escolas Valério Bispo Sabala, Kairala José Kairala, e do Núcleo de Educação Estadual, totalizando R$ 800 mil em investimentos. Além disso, anunciou a manutenção e revitalização do 5° Batalhão do Corpo de Bombeiros no município de Epitaciolândia, um recurso de R$ 165 mil.

O governador destacou que a região é considerada um motor de desenvolvimento econômico e social do estado.

“Quero cumprimentar e parabenizar cada morador e moradora de Brasileia. Desejar para aqueles que escolheram essa cidade para viverem que possam sempre encontrar os recursos necessários para criarem as suas famílias com prosperidade, saúde e segurança”, disse.

O chefe de Estado também aproveitou o momento para lembrar que a cidade de Brasileia sofreu, este ano, com sua pior cheia da história, mas que a população continuou resiliente.

“Da parte do nosso governo, temos feito todas as tratativas junto aos Ministérios em Brasília para minimizar e solucionar os problemas das cheias do Rio Acre na região”, destacou.

Aproveitou para destacar que governo do estado tem atuado em parceria com a prefeitura de Brasileia, assim como tem sido em todas as cidades.

“A prefeita Fernanda Hassem é minha amiga e tem sido uma grande parceira da nossa gestão. Graças a essa união é que estamos podendo trazer benefícios para essa gente trabalhadora de Brasileia. Foram muitos projetos que a prefeitura e o governo se irmanaram para resolver os problemas da população de Brasileia.”

Governador destacou uma gestão plural e de muitas mãos. Foto: Diego Gurgel/Secom

Ao anunciar as obras na região, o governador reforçou o compromisso com o desenvolvimento e integração com o Alto Acre.

“Essas obras representam um investimento de quase R$ 1,5 milhão. Dinheiro que circula no comércio de Brasileia e que gera centenas de empregos diretos e indiretos. Em breve, entregaremos o Anel Viário iniciado pelo nosso governo que vai melhorar o sistema de transporte no Alto Acre. E ainda abrir caminhos para um comércio mais ativo com os países vizinhos da Bolívia e Peru”, reforçou ao parabenizar cada morador da cidade.

Governador e prefeita agradeceram atuação do coronel Éden Santos durante cheia em Brasileia. Foto: Diego Gurgel/Secom

O subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Éden Santos, foi um dos homenageados tanto pela prefeita Fernanda Hassem, como pelo próprio governador que o reverenciou pelo trabalho desenvolvido durante a pior cheia registrada em Brasileia.

“Muita gratidão no coração por poder contribuir com a Brasileia. Passei dois anos aqui trabalhando e no ano passado foi um desastre significativo, impactou muito a nossa cidade e este ano foi um evento extraordinário. Mas eu pude ver essa energia, pude ver a força, a cooperação da prefeitura, dos entes de Estado e pude ver o quanto o brasileiro é forte e resiliente e isso me emocionou muito”, disse.

Ao falar sobre a festa, a prefeita Fernanda Hassem, destacou a parceria entre os governos e agradeceu ao governador Gladson Cameli o apoio e todos os investimentos na região.

“É uma honraria para todos nós. Em todos os 3 de julho de seu mandato, o governador Gladson Cameli esteve com a gente desfilando nessa mesma avenida que tantos heróis da nossa história passaram por aqui. Há 120 dias nós passamos pelo maior desastre natural desta cidade e preciso ter humildade de reconhecer que sozinha não conseguiria. Todas as vezes que bati na porta do governador, o governador não só atendeu como veio pessoalmente aqui e trouxe a equipe aqui junto”, destacou ao dizer que a gestão se define como unidade.

População acompanhou o desfile no centro de Brasileia. Foto: Diego Gurgel/Secom

Uma festa com desfile, investimentos e voltada para a população que vê mais uma vez Brasileia renascer, mais forte e com o apoio de todas as instituições.

Para Flávia Lima, servidora municipal, este momento cívico é para confraternizar e perpetuar. “Sempre faço questão de vir, porque é cultura, história, e espero que meus filhos e meus netos possam saber como era a Brasileia que vivemos”, disse.

Cleomar Portela trabalha na Educação de Epitaciolândia, mas sente-se parte de Brasileia. Até porque antes tudo era apenas um território.

“Esses momentos são muito importantes, principalmente pelo momento que Brasileia passou agora nessa última alagação. A cidade ressurgiu novamente e a gente parabeniza não só a prefeita, mas toda administração pública. Vim com a família toda porque a gente precisa ensinar nossos filhos a valorizarem isso desde pequenos.”

