Em Brasília, Alan Rick e Gladson buscam retomada da obra do Anel Viário de Brasiléia

O senador Alan Rick (União Brasil) convocou a Bancada Federal do Acre para estar ao lado do governador Gladson Cameli (PP) e a equipe do Departamento de Estradas e Rodagem (Deracre) para tratar da conclusão da obra do Anel Viário de Brasiléia. Parlamentares e governo se reúnem nesta quarta-feira, 13, às 10h30, em Brasília, com o Diretor-Presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão.

A reunião foi solicitada para definir se o Estado continuará tocando a obra – o que depende da aprovação dos projetos encaminhados ao DNIT para desapropriação de áreas e terraplanagem das cabeceiras para a construção dos acessos – ou se a conclusão será feita pelo Governo Federal.

A obra começou em 2021 com previsão inicial de entrega para o final de 2022, mas está parada desde abril do ano passado.

Com investimento de R$ 60,3 milhões, a estrutura do Anel Viário terá extensão de 10,3km, contemplando uma nova ponte de 251,5m de comprimento e 15,95m de largura, contando com duas faixas de rolamento para veículos, além de acostamento e passarelas em ambos os lados. A ponte já está erguida.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp