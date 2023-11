Em Xapuri: Aula Inaugural do curso de Educação Física, Biologia e Certificação do curso de Especialização em Matemática

O objetivo da solenidade de inauguração, entrega dos certificados da especialização em Ensino de Matemática, aula inaugural de Biologia e Educação Física é celebrar a conclusão bem-sucedida do programa de especialização, reconhecer os esforços dos estudantes e professores, e inspirar os novos alunos que iniciam seus estudos nos novos cursos que irão acontecer, tendo em vista a aula inaugural oficializa-se hoje. Além disso, a solenidade visa promover o compromisso com a excelência acadêmica e a importância dessas áreas de conhecimento no desenvolvimento da educação e da sociedade em geral.

