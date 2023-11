Polícia Militar prende estrangeiro com veículo roubado durante operação de segurança do ENEM em Epitaciolândia

Por Jonys David (Ceara)

Abordagem policial resulta na prisão de condutor de HB20 com placa de Porto Velho RO durante deslocamento da PM

Durante uma operação de segurança do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) neste Domingo, 05, uma equipe da Polícia Militar que estava em Epitáciondia observou um veículo Hyundai HB20 com placa de Porto Velho, Rondônia, sendo conduzido por um estrangeiro. A suspeita levou à verificação da placa, que revelou uma restrição de roubo/furto. Imediatamente, a equipe da polícia realizou uma abordagem policial e encaminhou o veículo e seu condutor à delegacia local para os procedimentos legais.

A ação ocorreu em meio à rotina de patrulhamento da Polícia Militar, que estava dedicada à segurança e monitoramento das escolas e locais de aplicação do ENEM na cidade. Durante o deslocamento da equipe, eles se depararam com o veículo suspeito, que chamou a atenção dos oficiais devido à placa de outro estado e ao fato de ser conduzido por um estrangeiro.

Ao realizarem a pesquisa pela placa do veículo, os policiais descobriram que havia uma restrição de roubo/furto associada ao automóvel, o que acionou a necessidade de uma abordagem imediata. O condutor, também estrangeiro, foi questionado pelos policiais sobre a procedência do veículo, mas não apresentou documentação adequada para comprovar a propriedade legal do carro.

Diante das evidências de que o veículo poderia ser fruto de um crime, os policiais procederam com a prisão do condutor e o encaminharam, juntamente com o veículo, para a delegacia de polícia de Epitáciondia. Lá, as autoridades realizaram uma investigação mais aprofundada para determinar a origem do veículo e esclarecer se o condutor estava envolvido em atividades criminosas relacionadas a roubos ou furtos.

O caso segue em ato investigatório. Mais informações a qualquer momento!

