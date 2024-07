Ensaios e treinamentos ao título de Garota Country 2024 movimenta Epitaciolândia

Por Alexandre Lima

Candidatas ao título de Rainha do Rodeio posam para fotógrafo Wesley Cardoso. Evento promete quatro noites de festa na Arena de Rodeios

Neste domingo, 28 de julho, as sete candidatas que disputam os títulos de Garota Country, Miss Simpatia e Rainha do Rodeio 2024 realizaram um ensaio fotográfico em um sítio no quilômetro 12, propriedade de Joãozinho Nascimento. O fotógrafo Wesley Cardoso capturou momentos importantes do preparo das candidatas, que posaram e mostraram um pouco do trabalho desenvolvido nos ensaios e treinamentos para o grande dia.

O ensaio faz parte da preparação para o 11º Circuito Country de Epitaciolândia, um dos eventos mais esperados da região do Alto Acre. As atividades culminarão na quinta-feira, 1º de agosto de 2024, quando as candidatas desfilarão na arena de rodeios, dando início às quatro noites de celebração do rodeio.

O 11º Circuito Country promete ser uma festa memorável, reunindo a comunidade local e visitantes para prestigiar não apenas a beleza e simpatia das candidatas, mas também as competições e atrações tradicionais do rodeio. As candidatas continuam a se preparar intensivamente, garantindo que estarão prontas para brilhar na arena e conquistar o público e os jurados.

Nomes das candidatas:

Sara Lilianny

Gilmara mota

Emely Lima

Carla Gomes

Ketly spielmann

Priscila Ramos

Amanda Santos

